करवा चौथ 2026: सुहागिनें रखेंगी निर्जला उपवास, चांद के दीदार के बाद खोलेंगी व्रत; जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
जम्मू में 29 अक्तूबर को करवा चौथ का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। सुहागिनें पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखेंगी।
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पति की लंबी उम्र, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना के साथ जम्मू में सुहागिनें 29 अक्तूबर को करवा चौथ का व्रत रखेंगी। व्रत को लेकर महिलाओं में उत्साह है और इसकी तैयारियां कर रहीं हैं। दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पूजा-अर्चना करेंगी और चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलेंगी।
ज्योतिषाचार्य चंद्र मोहन केरनी के अनुसार इस बार करवा चौथ पर शुक्र के उदय और वृष राशि में चंद्रमा की स्थिति को ज्योतिषीय मान्यताओं में शुभ माना जा रहा है। शुक्र को प्रेम, ऐश्वर्य और वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है। इस दिन महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनने के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पूजा दांपत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बनाए रखने का प्रतीक है। गांधीनगर स्थित पंच मंदिर में करवा चौथ को लेकर तैयारियां की जा रहीं हैं। मंदिर के पुजारी राकेश ने बताया कि 29 अक्तूबर की शाम शहर की महिलाएं मंदिर में एकत्रित होकर भजन-कीर्तन करेंगी। मंदिर प्रबंधन की ओर से विशेष पूजन-अर्चन भी किया जाएगा। घरों में भी व्रत और पूजा की तैयारियां पूरी की जा रहीं हैं।
पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 से 6:56 बजे तक
श्री रणबीरेश्वर मंदिर के महंत ऋषि बन के अनुसार करवा चाैथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 से 6:56 बजे तक रहेगा। सरगी सूर्योदय से पहले तड़के चार से पांच बजे के बीच खाने की सलाह दी गई है।