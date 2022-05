{"_id":"6272cecb87112775e45961ae","slug":"terrorists-are-using-bullets-to-penetrate-bulletproof-jackets-in-kashmir","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुरक्षाबलों के लिए चिंता: आतंकी कर रहे बुलेटप्रूफ जैकेट भेदने वाली गोलियों का इस्तेमाल, कश्मीर में अफगानिस्तान से पहुंचे अमेरिकी हथियार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एएनआई, नई दिल्ली Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 05 May 2022 12:38 AM IST