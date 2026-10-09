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Jammu News: इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिताएं निर्णायक दौर में, सेमीफाइनल और फाइनल आज

Fri, 09 Oct 2026 03:07 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:07 AM IST
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sports news
जम्मू विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज वॉलीबाल प्रतियोगिता का मुकाबला खेलते खिलाड़ी। विभाग
- फुटबॉल में जीडीसी उधमपुर, कठुआ, एएससीओएमएस और एमआईईटी कॉलेज ने क्वार्टर फाइनल जीते
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- वॉलीबाल और बैडमिंटन में भी खिलाड़ियों ने दिखाया दम
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। जम्मू विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं खेल निदेशालय की ओर से इंटर कॉलेज वॉलीबाल, फुटबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। वीरवार को चौथे दिन रोमांचक मुकाबले हुए। विश्वविद्यालय के वॉलीबाल कोर्ट, फुटबॉल मैदान और जिम्नेजियम हॉल में खिलाड़ियों ने जीत के लिए जोर लगाया। प्रतियोगिताएं अब निर्णायक दौर में पहुंच गई हैं। शुक्रवार को सेमीफाइनल, फाइनल और तीसरे स्थान के मुकाबले खेले जाएंगे।
फुटबॉल पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में राजकीय डिग्री काॅलेज (जीडीसी) उधमपुर की टीम ने जीएमसी राजोरी को 1-0, जीडीसी कठुआ ने जीसीईटी जम्मू को 5-3, एएससीओएमएस जम्मू ने पीजी विभाग की टीम को 1-0 और एमआईईटी कॉलेज ने पीएचसीपी कॉलेज को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।
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बैडमिंटन पुरुष वर्ग में जीडीसी सांबा ने पीजी विभाग, जीडीसी पुंछ ने जीएएमसी अखनूर, यूआईईटी कठुआ ने बीडीसी उधमपुर और जीडीसी उधमपुर ने जीडीसी कठुआ की टीम को मात दी। महिला वर्ग में जीसीडब्ल्यू परेड, जीडीसी सुंदरबनी, एमआईईआर कॉलेज और पीजी विभाग ने अपने-अपने मुकाबले जीते।
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वॉलीबाल में जीडीसी सांबा, जीडीसी बनिहाल, जीडीसी भद्रवाह, पीजी विभाग, जीडीसी उधमपुर, जीडीसी मेंढर, जीएमसी राजोरी और जीडीसी बिश्नाह समेत अन्य टीमों ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिताओं का आयोजन जम्मू विश्वविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉ. दाऊद इकबाल बाबा की देखरेख में किया जा रहा है।

जम्मू विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज वॉलीबाल प्रतियोगिता का मुकाबला खेलते खिलाड़ी। विभाग

जम्मू विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज वॉलीबाल प्रतियोगिता का मुकाबला खेलते खिलाड़ी। विभाग

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