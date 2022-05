{"_id":"628ef50d866b987ec30a64de","slug":"several-persons-dead-vehicle-rolled-down-deep-gorge-at-zojila-pass-in-jammu-and-kashmir","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर में बड़ा हादसा: जोजिला दर्रे पर सड़क से फिसलकर गहरी खाई गिरी टैक्सी वैन, छह से सात लोगों की मौत की खबर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 26 May 2022 09:09 AM IST