भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ी: घुसपैठ की आशंका के चलते निगरानी तेज, दिन-रात रखी जा रही नजर

सूत्रों के अनुसार कि सांबा सेक्टर हमेशा ही पाकिस्तानी सेना की नजर में रहा है। इस क्षेत्र से कई घुसपैठ के प्रयास सफल हो चुके हैं। पहले जीरो लाइन के निकट लगी तारबंदी को काट कर नदी नालों के रास्ते घुसपैठ के प्रयास होते रहे हैं। बाद में सुरक्षा बलों की सख्ती के चलते सुरंगें खोद कर घुसपैठ के प्रयास किए गए। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना की ओर से दो लांचिंग पेड बनाए गए हैं। एक लैहरी कलां जो रामगढ़ के सामने है, वहीं दूसरा सुकमाल है जो बोवीया व चक सद्दा के सामने है। पहले यह दोनों लांचिंग पैड काफी सक्रिय रहे हैं।