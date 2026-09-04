हथिनीकुंड बैराज हादसा: 25 घंटे बाद मिला अखनूर के पैरा कमांडो अजय भगत का शव, परिवार पर ढाया दुखों का पहाड़

बीते मंगलवार शाम हथिनीकुंड बैराज में सेना के विशेष कमांडो मॉकड्रिल कर रहे थे। चिनूक हेलिकॉप्टर से पांच जवान बैराज क्षेत्र में उतरे। अभ्यास के दौरान मोटर बोट का इंजन फेल होने से नाव तेज बहाव में पलट गई। तीन जवान तैरकर सुरक्षित निकल आए। अजय सहित एक और कमांडो पानी के तेज बहाव में बह गए।



करीब 25 घंटे बाद बुधवार देर शाम उत्तर प्रदेश के बरथा कोरसी गांव के पास नदी में मछली पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में अजय का शव फंसा मिला। स्थानीय लोगों की मदद से शव बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही सेना के जवान मौके पर पहुंचे और शव बाहर निकालकर कार्रवाई शुरू की। अजय के पिता बिट्टूराम ने मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण किया और बेटे को पढ़ाया।



अजय ने अखनूर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की और सेना में भर्ती हुए। वह परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में जुटे थे। परिजन के अनुसार अजय की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं है। अजय चार बहनों के इकलौते भाई थे। परिवार ने बेहद कठिन आर्थिक परिस्थितियां देखी हैं। सेना में भर्ती होने के बाद अजय परिवार का सहारा बने और घर के हालात धीरे-धीरे सुधरने लगे थे लेकिन हादसे की खबर ने परिवार को फिर गहरे संकट और सदमे में डाल दिया है। अजय के शहीद होने की सूचना मिलते ही नई बस्ती नड़ और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचने लगे। वीरवार को भी दिनभर ग्रामीण, युवा और महिलाएं परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचते रहे। पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है।