{"_id":"627574e7a4ddf138a241835a","slug":"raids-on-houses-of-two-people-associated-with-jamaat-e-islami","type":"story","status":"publish","title_hn":"देश विरोधी गतिविधि: जमात-ए-इस्लामी से जुड़े दो लोगों के घरों पर दबिश, एक गिरफ्तार, संदिग्ध दस्तावेज मिले ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Sat, 07 May 2022 01:42 AM IST