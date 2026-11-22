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पार्टी ने प्रदर्शन को व्यापक बनाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों को अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कश्मीर संभाग से भी कार्यकर्ताओं को जम्मू पहुंचने के लिए कहा गया है।प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने बताया कि प्रदर्शन के जरिए मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाएगी। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए जनता के बीच जागरूकता जरूरी है। संविधान दिवस पर होने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस प्रदेशभर में अपने अभियान को धार देने की तैयारी में है। ब्यूरो