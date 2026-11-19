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जम्मू। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सत शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनके साथ एम्स जम्मू और एम्स अवंतीपोरा के विस्तार से जुड़े मुद्दों और जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की। सत शर्मा ने एम्स जम्मू में सुविधाओं के विस्तार में तेजी लाने, उन्नत चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार करने, विशेष विभाग बनाने और लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का भी मुद्दा नड्डा के सामने रखा। प्रदेश में स्वास्थ्य नेटवर्क सुधार पर विचार का आग्रह किया। खास तौर पर दूर-दराज, सीमावर्ती और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके घर के करीब ही किफायती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाए जाने की बात प्रमुखता से उठाई। नड्डा ने उनके उठाए मसलों पर जल्द ही काम शुरू करने का भरोसा दिलाया। ब्यूरो