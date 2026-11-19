अमर उजाला ब्यूरोजम्मू। भाजपा एक दिसंबर से सेवा दूत अभियान शुरू करने जा रही है। 25 दिसंबर यानी सुशासन दिवस तक चलने वाले इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता हर घर तक सेवा का संदेश पहुंचाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही जिला प्रभारियों, सह-प्रभारियों, जिलाध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं संग बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। कार्यकर्ता केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। इनका लाभ लेने में मदद करेंगे। लाभार्थियों का पंजीकरण और नामांकन कराएंगे। सत शर्मा ने 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान गौरव दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा की। बताया कि यह दिन 1949 में भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है। लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत जम्मू में भाजपा एक पदयात्रा का भी आयोजन करने जा रही है। इसके जरिये उसका उद्देश्य कांग्रेस और उसके साथ के दलों को बेनकाब करना है। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया सेठी, महासचिव संजीता डोगरा, गोपाल महाजन, सचिव रीमा पाधा, अरुण शर्मा और पवन शर्मा, प्रभात सिंह जम्वाल, तिलक राज गुप्ता, ब्रह्मज्योत सत्ती, रणजोध सिंह नलवा, गौरव बलगोत्रा आदि माैजूद रहे।