{"_id":"627419d23859ac7f7a1e8ae5","slug":"oxygen-given-by-laying-a-pipe-from-pakistan-for-the-infiltration-of-terrorists","type":"story","status":"publish","title_hn":"पाकिस्तान की नापाक हरकत: आतंकी घुसपैठ कर सकें इसलिए सीमापार से पाइप बिछाकर दी गई ऑक्सीजन, अत्याधुनिक उपकरण से खोदी सुरंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 06 May 2022 12:09 AM IST