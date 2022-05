{"_id":"6272c74541e1c56eff50994a","slug":"modi-presents-jammu-kashmir-pashmina-stall-swedish-pm","type":"story","status":"publish","title_hn":"विदेश में शोहरत: मोदी ने जम्मू-कश्मीर की पश्मीना स्टॉल स्वीडन की प्रधानमंत्री को किया भेंट, जमकर हो रही तारीफ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 05 May 2022 02:25 AM IST