कटड़ा: हल्की बारिश के बीच 13 हजार श्रद्धालुओं ने किए मां वैष्णो के दर्शन, उत्साह से बढ़ते हुए लगाए जयकारे

धर्मनगरी कटड़ा और मां वैष्णो देवी के दरबार में बुधवार को मौसम सुहाना रहा। दोपहर बाद हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलने पर श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग पर उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए मां के जयकारे लगाए। शाम 6 बजे तक करीब 13 हजार भक्त पंजीकरण कराकर भवन की ओर रवाना हुए।

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