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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Katra: Amidst light rain, 13,000 pilgrims paid obeisance to Mata Vaishno

कटड़ा: हल्की बारिश के बीच 13 हजार श्रद्धालुओं ने किए मां वैष्णो के दर्शन, उत्साह से बढ़ते हुए लगाए जयकारे

Thu, 03 Sep 2026 12:25 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, कटड़ा
अमर उजाला नेटवर्क, कटड़ा Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 03 Sep 2026 12:25 AM IST
सार

बुधवार शाम 6 बजे तक करीब 13 हजार भक्त पंजीकरण कराकर भवन की ओर रवाना हुए।

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Katra: Amidst light rain, 13,000 pilgrims paid obeisance to Mata Vaishno
माता वैष्णो देवी का भवन - फोटो : संजय शर्मा

विस्तार
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धर्मनगरी कटड़ा और मां वैष्णो देवी के दरबार में बुधवार को मौसम सुहाना रहा। दोपहर बाद हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलने पर श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग पर उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए मां के जयकारे लगाए। शाम 6 बजे तक करीब 13 हजार भक्त पंजीकरण कराकर भवन की ओर रवाना हुए।

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हालांकि त्रिकूटा पर्वत पर छाए बादलों और खराब मौसम के चलते दोपहर बाद हेलिकॉप्टर सेवा प्रभावित हुई, जिससे ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले यात्रियों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्हें मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ा।
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इसके बावजूद पारंपरिक पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। रेलवे स्टेशन और बाजारों में भी पूरे दिन भक्तों की चहल-पहल बनी रही। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और मौसम सामान्य होने पर हेलिकॉप्टर सेवा के जल्द सुचारू होने की उम्मीद है।
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