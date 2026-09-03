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Jammu News: पीएमश्री केवी-2 जम्मू की टीम ने जीता अस्मिता बास्केटबॉल लीग का खिताब

Thu, 03 Sep 2026 02:39 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:39 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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जम्मू। भगवती नगर इंडोर कॉम्प्लेक्स में अस्मिता जम्मू-कश्मीर बास्केटबॉल लीग (सब-जूनियर महिला) का बुधवार को समापन हुआ। फाइनल में पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय-2 जम्मू ने बडगाम की टीम को 47-31 अंकों से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। तीसरे स्थान के मुकाबले में जेके पब्लिक स्कूल जम्मू ने आर्मी पब्लिक स्कूल रत्नूचक को हराकर कांस्य हासिल किया। प्रतियोगिता में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों और स्कूलों की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें श्रीनगर, बडगाम, बारामुला, जम्मू और कठुआ की टीमें शामिल थीं। प्रतियोगिता जेके बास्केटबॉल एसोसिएशन ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के खेलो इंडिया डिवीजन के तहत जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से करवाई। समापन समारोह में विधायक विक्रम रंधावा मुख्य अतिथि रहे।
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