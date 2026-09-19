Jammu News: बाड़ी ब्राह्मणा से 90 किसानों को प्रशिक्षण के लिए जम्मू भेजा

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यह एक्सपोज़र विज़िट मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत आयोजित की गई। इसका उद्देश्य किसानों को नर्सरी प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, वैज्ञानिक फल उत्पादन और उन्नत बागवानी तकनीकों से जोड़ना है। कार्यक्रम का शुभारंभ विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने दो बसों को हरी झंडी दिखाकर किया, जिनमें 90 किसान सवार थे।

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बाड़ी ब्राह्मणा। जिला प्रशासन सांबा की ओर से शुक्रवार को बाड़ी ब्राह्मणा से 90 किसानों को हॉर्टिकल्चर व संबंधित क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए जम्मू रवाना किया गया।