जम्मू-कश्मीर: उधमपुर के लाढा गांव में 150 घरों में नहीं है बिजली की सुविधा, ग्रामीण परेशान

जम्मू-कश्मीर में उधमपुर जिले के लाढा गांव के निवासियों ने बताया कि गांव में करीब 150 घरों में बिजली नहीं है। जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले में विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) के सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) सुनील कुमार ने बताया कि निविदा प्रक्रिया चल रही है और तीन-चार महीने के भीतर काम भी शुरू हो सकता है।

J&K | Residents of Udhampur's Ladha village claim no electricity in around 150 houses



The tendering process is underway & the work may start within 3-4 months: Sunil Kumar Assistant Executive Engineer (AEE) Power Development Department (PDD)