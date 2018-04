Kathua ka maamla subjudice hai. Ab uspar SC tay karegi, baar baar us issue ko chhedna thik nahi hai. Is maamle ko tul dena acchi baat nahi hai. Maine ye kaha ki is tarah ke kaafi maamle hain, janbhooj kar isko bhadkane ki koshish nahin karni chahiye: Kavinder Gupta, J&K Dy CM pic.twitter.com/01jGWGXHmD