जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने मेजर सोमनाथ शर्मा को 72वें 'बडगाम दिवस की लड़ाई' पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर सोमनाथ शर्मा को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 3 नवंबर 1947 में श्रीनगर हवाई अड्डे पर पाकिस्मान सैनिकों ने हमला कर दिया था। इस दौरान उन्होंने वीरता से पाक सैनिकों से मोर्चा लिया और शहीद हो गए।

#JammuAndKashmir: Indian Army pays tribute to Major Somnath Sharma on 72nd "Battle of Budgam Day". He was the first recipient of the Param Vir Chakra, He lost his life on 3rd November 1947 fighting Pakistani soldiers when they attacked the Srinagar airport. pic.twitter.com/zNKgoMvbUF