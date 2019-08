कश्मीरः प्रधान सचिव ने 2008 और 2016 की घटनाओं का दिया हवाला, बोले- अभी तक एक भी दुर्घटना नहीं हुई

जम्मू-कश्मीर योजना आयोग के प्रधान सचिव ने स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले समारोह को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सभी जिलों में ड्रेस रिहर्सल चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। कहा कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न हिस्सों में बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण मनाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि जम्मू क्षेत्र लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधों से मुक्त है, लेकिन कश्मीर के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध जारी हैं।

J&K Principal Secy R Kansal: Following peaceful #EidAlAdha celebrations across various parts of Jammu, Kashmir & Ladakh, prohibitory conditions were further relaxed in various parts. Jammu region is almost entirely free of restrictions, they however continue in parts of Kashmir. https://t.co/ba867B97Jt

J&K Principal Secy (Planning Commission) R Kansal: We saw disturbances in the state in 2008&2016 too.There were 37 deaths in 1st week of 2016, but in last 1 week there hasn't been a single casualty. By imposing reasonable restrictions at least we've been able to save human lives. pic.twitter.com/PgrTCiJIUM