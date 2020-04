जम्मू-कश्मीरः पुलवामा में सुरक्षाबलों ने दो आतंकी किए ढेर, एक मददगार भी मारा गया

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में सुरक्षबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। जबकि मुठभेड़ में आतंकियों की एक मददगार भी मारा गया है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है।

Jammu and Kashmir: Encounter has started between terrorists and security forces at Goripora Area of Awantipora in Pulwama district. More details awaited.