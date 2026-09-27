फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court news

Jammu News: गांधी नगर डकैती मामले में सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 27 Sep 2026 03:03 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 03:03 AM IST
विज्ञापन
court news
- चार साल पुराना है मामला, पुलिस वर्दी में परिवार को बंधक बना डकैती का आरोप
विज्ञापन

- कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की जमानत पर रिहाई से गवाह प्रभावित करने की आशंका

जम्मू। जम्मू के दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनूप कुमार शर्मा ने 2022 के गांधी नगर डकैती मामले में सात आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत पर रिहाई से गवाहों को प्रभावित करने और डराने-धमकाने की आशंका जताई। कहा कि मामला जमानत के सामान्य नियम का अपवाद है।


हरविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह खालसा उर्फ अमित राणा, राजविंदर सिंह, मंजीत सिंह उर्फ फौजी, सतविंदर सिंह उर्फ प्रीत और गुरमनप्रीत सिंह कालसिया की ओर से ये अर्जियां लगाई गई थीं। उन पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 395, 342, 120-बी और 171 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत अपराध शामिल हैं।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार सात दिसंबर 2022 को लगभग नौ-दस हथियारबंद लोग, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस की टोपियां और जर्सी पहनी हुई थीं, ग्रीन बेल्ट गांधी नगर स्थित एक घर में घुस गए। उन्होंने परिवार और घरेलू सहायकों को बंधक बना लिया और लगभग 12-15 लाख रुपये नकद और अन्य कीमती सामान ले गए। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि हरप्रीत सिंह उर्फ अमित राणा इस घटना का मास्टरमाइंड था।
विज्ञापन
विज्ञापन



आदेश के अनुसार जांच सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, हथियार, गोला-बारूद, नकदी और गहनों की बरामदगी, पहचान परेड और गवाहों के बयानों पर आधारित थी। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने घटना से पहले रेकी की थी।


---
तीन साल से हिरासत में रहने का तर्क दिया
आरोपियों के वकील ने आरोपियों के तीन साल से अधिक समय से हिरासत में रहने का तर्क दिया। कहा कि आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं और अभियोजन पक्ष के सबूत दर्ज करने में देरी हुई है। आरोपियों को लगातार हिरासत में रखना गलत है। हालांकि कोर्ट ने पाया कि गवाहों को पेश न करने के बारे में दी गई दलील रिकॉर्ड से पूरी तरह साबित नहीं होती है। कोर्ट ने देखा कि अभियोजन पक्ष के गवाह कई तारीखों पर पेश हुए थे, लेकिन अलग-अलग कारणों से उनसे पूछताछ नहीं हो सकी थी। अभियोजन के गवाह से बीती सितंबर को पूछताछ की गई, जिसमें उनका मुख्य बयान लगभग पूरा हो चुका था। जेएनएफ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed