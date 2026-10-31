Jammu News: सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू ने उद्योग-शिक्षा संबंध मजबूत करने पर किया मंथन

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विजयपुर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के प्रशिक्षण और नियोजन प्रकोष्ठ ने एंगेज, इवॉल्व एंड एक्सचेंज नामक एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कुलपति प्रोफेसर संजीव जैन की देखरेख में संपन्न हुआ। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत करना था। इस आयोजन में उत्तर भारत के कई जाने-माने पेशेवर शामिल हुए। उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्ति और विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें उपस्थित रहे। प्रतिभागियों ने उद्योग के उभरते रुझानों पर गहन चर्चा की। उन्होंने कार्यबल की बदलती अपेक्षाओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया। बैठक में कई जाने-माने संगठनों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए। दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू से आए पेशेवरों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। यह मंच पेशेवर बातचीत और ज्ञान साझा करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हुआ। प्रतिभागियों ने उद्योग से जुड़े अपने नजरियों का प्रभावी आदान-प्रदान भी किया।

संवाद न्यूज एजेंसी