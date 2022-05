{"_id":"62848a8f4240e326f708fe13","slug":"baramulla-terrorist-attack-ranjit-singh-of-sunderbani-died-people-protest-blocked-jammu-poonch-road","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Baramulla Grenade Attack: सुंदरबनी में रंजीत सिंह की मौत से लोगों में रोष, शव को सड़क पर किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चमन लाल, अमर उजाला नेटवर्क, सुंदरबनी Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Wed, 18 May 2022 11:47 AM IST