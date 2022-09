Army Chief in Ladakh: अपाचे में उड़ान भर जानी युद्धक हेलिकॉप्टर की ताकत, एलएसी पर ऑपरेशनल तैयारियों को जाना

लद्दाख में ऑपरेशनल तैयारियां जांचने पहुंचे सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने दौरे के दूसरे दिन रविवार को युद्धक (अटैक) हेलिकॉप्टर अपाचे में उड़ान भरी। उड़ान के दौरान वायुसेना की ओर से सेना प्रमुख को अपाचे की युद्धक क्षमता और खूबियों की जानकारी दी गई। वहीं, सेना प्रमुख ने उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर मुख्यालय का भी दौरा किया। इस दौरान कोर कमांडर आनिंद्य सेनगुप्ता समेत अन्य अफसरों ने सेना प्रमुख को वास्तविक नियंत्रण रेखा के ताजा हालात से अवगत करवाया।

कोर मुख्यालय में चीन से लगती एलएसी और पाकिस्तान से सटी एलओसी पर किसी भी चुनौती और हालात से निपटने की तैयारियों की सेना प्रमुख को जानकारी दी गई। गौरतलब है कि एलएसी पर गोगरा-हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग प्वाइंट 15 पर भारत और चीन की सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया को 12 सितंबर तक पूरा किया जाना है। सेना प्रमुख के लद्दाख दौरे में इस प्रक्रिया की ताजा स्थिति जानने के अलावा ऑपरेशनल तैयारियों का भी निरीक्षण किया।

#WATCH | Indian Army chief General Manoj Pande flying in an Indian Air Force Apache attack helicopter in the Ladakh sector.



(Video source: IAF officials) pic.twitter.com/TAOuQpGQ6P