Amarnath Yatra 2022: खराब मौसम के कारण आधार शिविर जम्मू से रोकी गई यात्रा, चेतावनी जारी

मानसून की बारिश से बिगड़े मौसम की अमरनाथ यात्रा पर मार पड़ी है। खराब मौसम के कारण आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से शुक्रवार को भी यात्रा स्थगित कर दी गई है। प्रशासन लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले जम्मू से वीरवार तड़के भेजा गया 4703 श्रदालुओं के जत्थे को खराब मौसम के कारण रामबन के चंद्रकोट स्थित यात्री निवास पर रोक दिया गया था।

#WATCH ITBP personnel provide oxygen to pilgrims near Sheshnag on the Amarnath Yatra route.



As per ITBP, more than 2,000 pilgrims have been administered oxygen till date by their troops since the Amarnath Yatra. pic.twitter.com/Zgxmd5FSsX