{"_id":"626e1ca8801d8d79be10ab07","slug":"amar-ujala-health-campaign-jammu-kashmir-more-than-12-lakh-children-in-the-age-group-of-five-to-twelve-to-be-vaccinated","type":"story","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला स्वास्थ्य अभियान: जम्मू कश्मीर में पांच से बारह आयु वर्ग में 12 लाख से अधिक बच्चों को लगेगा टीका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Sun, 01 May 2022 11:07 AM IST