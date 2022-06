जम्मू-कश्मीर: इस साल आतंकियों को सेना ने दिए झटके, पांच महीनों में 100 दहशतगर्द ढेर

जम्मू-कश्मीर में सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे जवान हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। इसी का नतीजा है कि आए दिन दुश्मनों के नापाक मंसूबों को विफल करने की खबरें सामने आती हैं। सोमवार को आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस बारे में कई तरह की जानकारी दी।

100 terrorists (71 local & 29 foreign) killed in different encounters in 5 months & 12 days this year in 2022. 50 terrorists (49 local & 1 foreign) were killed last year in 2021 in the same duration. Maximum losses to LeT (63) and JeM (24) terror outfits: IGP Kashmir Vijay Kumar pic.twitter.com/nAYzV1hjJB