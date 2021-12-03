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समीक्षा के दौरान एडीसी ने प्रत्येक विभाग से चल रहे कार्यों की मौजूदा स्थिति और अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। अधिकारियों को कार्यों की गति बढ़ाने के साथ-साथ निर्माण की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखने के निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में देरी का सीधा असर आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ता है। इसलिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करें।एडीसी ने अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यस्थलों का निरीक्षण करने और निर्माण कार्यों की बारीकी से निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी होनी चाहिए, ताकि इनका लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंच सके। बैठक के दौरान भद्रवाह के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।