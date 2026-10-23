Udhampur News: नशा तस्कर गिरफ्तार, 127 ग्राम चरस बरामद
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:49 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:49 AM IST
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किश्तवाड़। जिला पुलिस ने छात्रू क्षेत्र में नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 127 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी की पहचान तनवीर अहमद निवासी पहलगाम, सिगदी के रूप में हुई है।
पुलिस ने इस मामले में थाना छात्रू में एफआईआर दर्ज की है। जिला किश्तवाड़ पुलिस ने दोहराया कि नशे की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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पुलिस ने इस मामले में थाना छात्रू में एफआईआर दर्ज की है। जिला किश्तवाड़ पुलिस ने दोहराया कि नशे की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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