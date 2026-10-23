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Udhampur News: हनुमान ने उजाड़ी अशोक वाटिका, लंका को लगाई आग

Fri, 23 Oct 2026 12:56 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:56 AM IST
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jammu kashmir news
चिनैनी। कस्बे के रामलीला क्लब में आयोजित रामलीला मंच पर लंका दहन का दृश्य मंचित किया गया। मंच पर सबसे पहले श्री हनुमान जी की आरती की गई। उसके बाद रामलीला मंच पर अशोक वाटिका का दृश्य दिखाया गया। हनुमान लंका में पहुंचकर सबसे पहले माता सीता से भेंट करते हैं तथा उसके पश्चात अशोक वाटिका में पहुंचकर पूरा बाग उजाड़ देते हैं। सिपाहियों द्वारा जब रावण को इस बारे में बताया जाता है तो रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान को पकड़ कर लाने के लिए कहते हैं लेकिन हनुमान द्वारा अक्षय कुमार का वध कर दिया जाता है। इसके बाद मेघनाद पहुंचकर हनुमान जी को बंदी बना लेते हैं। रावण दरबार में पहुंचकर रावण के आदेश पर हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाती है। इसके बाद हनुमान पूरी लंका को जला देते हैं। इस दृश्य के बाद पूरा कस्बा जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा।
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