Udhampur News: कटड़ा में मौसम साफ रहा, हेलिकॉप्टर सेवा दिनभर जारी रही
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:16 AM IST
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कटड़ा। धर्मनगरी सहित मां वैष्णो देवी के भवन क्षेत्र में वीरवार को दिनभर मौसम साफ रहा। हालांकि सुबह कुछ समय के लिए आसमान में बादल छाए रहे लेकिन इसके बाद धूप खिलने से मौसम सुहावना बना रहा। मौसम अनुकूल रहने के चलते श्रद्धालुओं की यात्रा भी सुचारु रूप से जारी रही।
मौसम साफ होने के चलते हेलिकॉप्टर सेवा दिनभर लगातार जारी रही। इससे ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिली। वहीं, मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुवारी से भवन के बीच बैटरी कार सेवा भी सुचारू रही। इसके अलावा भवन से भैरव घाटी तक पहुंचने के लिए रोपवे सेवा का भी श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। यात्रा मार्ग पर घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सहित अन्य सुविधाएं भी दिनभर उपलब्ध रहीं। देश के विभिन्न राज्यों से कटड़ा पहुंच रहे श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ते नजर आए। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। शाम 5 बजे तक करीब 16 हजार श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवाकर मां वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं, देर शाम तक भी देशभर से श्रद्धालुओं के कटड़ा पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा।
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मौसम साफ होने के चलते हेलिकॉप्टर सेवा दिनभर लगातार जारी रही। इससे ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिली। वहीं, मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुवारी से भवन के बीच बैटरी कार सेवा भी सुचारू रही। इसके अलावा भवन से भैरव घाटी तक पहुंचने के लिए रोपवे सेवा का भी श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। यात्रा मार्ग पर घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सहित अन्य सुविधाएं भी दिनभर उपलब्ध रहीं। देश के विभिन्न राज्यों से कटड़ा पहुंच रहे श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ते नजर आए। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। शाम 5 बजे तक करीब 16 हजार श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवाकर मां वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं, देर शाम तक भी देशभर से श्रद्धालुओं के कटड़ा पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा।
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