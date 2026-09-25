Udhampur News: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम गोदाम का त्रैमासिक निरीक्षण किया

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सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी निरीक्षण में भाग लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गोदाम में सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की व्यापक समीक्षा की। इसमें सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश नियंत्रण तंत्र, बिजली आपूर्ति, अग्नि सुरक्षा उपाय और अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रावधान शामिल थे। उन्होंने सुविधा की समग्र तैयारियों का आकलन किया और चुनाव संबंधी सामग्रियों की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षित भंडारण और प्रक्रियात्मक अनुपालन के महत्व पर जोर देते हुए ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, भंडारण और रखरखाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन आवश्यक बताया। उन्होंने चौबीसों घंटे सुरक्षा, निरंतर निगरानी, प्रभावी पहुंच नियंत्रण और सभी निर्धारित प्रक्रियाओं के सावधानीपूर्वक अनुपालन के महत्व पर बल दिया।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव संबंधी सामग्री के भंडारण के लिए नए गोदाम के निर्माण के लिए चिन्हित स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता की समीक्षा की और निर्धारित मानकों के अनुसार सुविधा के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और अन्य आवश्यकताओं का आकलन किया।