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कार्यक्रम का आयोजन सेकेंड ऑफिसर ओम राज परिहार, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर (एएनओ) की देखरेख में किया गया। यह अभियान कर्नल हिमांशु थालियारी, कमांडिंग ऑफिसर, 10 जेएंडके बटालियन एनसीसी भद्रवाह के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। स्कूल के प्रभारी मुख्याध्यापक मोहम्मद हुसैन ने भी कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया तथा पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना था।इस अवसर पर सेकेंड ऑफिसर ओम राज परिहार ने कैडेट के उत्साह और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां समाज सेवा का उत्कृष्ट माध्यम हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से एनसीसी के मूल सिद्धांतों अनुशासन, एकता, नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। शिक्षक शैब मोहम्मद मलिक ने भी एनसीसी इकाई के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी, सेवा भावना और मानवीय मूल्यों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि एनसीसी केवल अनुशासन और नेतृत्व का प्रशिक्षण देने वाला संगठन नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करने का एक सशक्त मंच भी है।