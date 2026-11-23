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इस अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने जिले के कई स्थानों पर वाहनों की जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों के चालान काटे गए, जबकि गंभीर उल्लंघनों के मामलों में वाहनों को जब्त भी किया गया। अभियान के दौरान विशेष रूप से ओवरलोडिंग और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अन्य यातायात उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित किया गया। एआरटीओ डॉ. कुलदीप कुमार ने वाहन चालकों और नियमों की अनदेखी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में इस तरह के प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके।डॉ. कुलदीप कुमार ने ट्रांसपोर्टरों, वाहन चालकों और यात्रियों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें और वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाएं। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग न केवल यात्रियों की जान को जोखिम में डालती है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है।