Udhampur News: जीएमसी डोडा में गैर राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का प्रदर्शन

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प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सेवा भर्ती नियमों के अधिसूचित नहीं होने के कारण उन्हें लंबे समय से सेवा संबंधी मामलों में स्पष्टता और उचित व्यवस्था का इंतजार करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने मांग की कि लंबित भर्ती नियमों को बिना किसी देरी के अधिसूचित कर लागू किया जाए ताकि उनके सेवा संबंधी मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।कर्मचारियों ने कहा कि सेवा भर्ती नियम किसी भी विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति, सेवा शर्तों और अन्य प्रशासनिक मामलों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में इन नियमों का लंबे समय तक लंबित रहना कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप कर उनकी मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए भर्ती नियमों को जल्द अधिसूचित किया जाना चाहिए। गैर राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वे अपने सेवा संबंधी अधिकारों और जायज मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। अब कर्मचारियों की निगाहें सरकार और संबंधित विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।