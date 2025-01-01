Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: कॉलेज विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा बारे किया जागरूक

Tue, 17 Nov 2026 01:16 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
पोस्टर दिखा सड़क सुरक्षा बारे जागरूक करते विधार्थी।  - फोटो : reasi news
रियासी। छात्रों को विभिन्न यातायात संकेतों, सड़क सुरक्षा नियमों और जिम्मेदार सड़क व्यवहार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के मुख्य द्वार पर एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

कार्यक्रम के दौरान छात्रों को विभिन्न यातायात संकेतों, उनके अर्थों और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया। छात्रों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग करने, यातायात संकेतों का पालन करने और वाहन चलाते समय और सड़क पार करते समय अनुशासन बनाए रखने के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कॉलेज लाइब्रेरियन दर्शन कुमार और भौतिक निदेशक व सड़क सुरक्षा क्लब के संयोजक राकेश कुमार इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने छात्रों को सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और उन्हें जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ता और समाज में सड़क सुरक्षा के राजदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना था कार्यक्रम का संदेश यातायात नियमों का पालन करें, जीवन बचाएं प्रमुख रहा,कहा कि सड़क सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed