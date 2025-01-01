Udhampur News: कॉलेज विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा बारे किया जागरूक

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कार्यक्रम के दौरान छात्रों को विभिन्न यातायात संकेतों, उनके अर्थों और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया। छात्रों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग करने, यातायात संकेतों का पालन करने और वाहन चलाते समय और सड़क पार करते समय अनुशासन बनाए रखने के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया।कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कॉलेज लाइब्रेरियन दर्शन कुमार और भौतिक निदेशक व सड़क सुरक्षा क्लब के संयोजक राकेश कुमार इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने छात्रों को सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और उन्हें जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ता और समाज में सड़क सुरक्षा के राजदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना था कार्यक्रम का संदेश यातायात नियमों का पालन करें, जीवन बचाएं प्रमुख रहा,कहा कि सड़क सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है।