Udhampur News: स्वास्थ्य और पोषण आहार के प्रति जागरूक किया गया

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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित आहार और पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना था। बच्चों की वृद्धि की जांच की गई और उनके शारीरिक विकास पर नियमित नजर रखने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। वहीं, महिलाओं और बच्चों में खून की कमी की जांच भी की गई। महिलाओं को खून की कमी के कारणों, शरीर में लौह तत्व की कमी से होने वाली परेशानियों तथा पोषणयुक्त भोजन के महत्व के बारे में बताया गया।कार्यक्रम के दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों से प्रोटीन युक्त व्यंजन तैयार करने का प्रदर्शन किया गया। इसमें मिलेट्स और दालों जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को दैनिक भोजन में शामिल करने पर जोर दिया गया। महिलाओं को बताया गया कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व जरूरी हैं। इसके अलावा आहार में विविधता, गर्म पका हुआ भोजन और एसएनपी मेन्यू बोर्ड के संबंध में भी जानकारी दी गई।