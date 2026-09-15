Udhampur News: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, मरीजों को परेशानी
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:20 AM IST
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पौनी। सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पौनी में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल छठे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के कारण उपचार के लिए पीएचसी पहुंचे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
वहीं, एनएचएम कर्मचारियों के धरने को समर्थन देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक अध्यक्ष दीदार सिंह और सूरज प्रकाश भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार को एनएचएम कर्मचारियों की जायज मांगों को जल्द पूरा करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में एनएचएम कर्मचारी अपने परिवारों का पालन-पोषण करने के लिए कठिन परिस्थितियों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों पर सरकार की ओर से उचित निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और उनकी मांगें पूरी होने तक उनका समर्थन जारी रखेंगे।
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दीदार सिंह ने कहा कि पौनी ब्लॉक के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में बड़ी संख्या में एनएचएम कर्मचारी कार्यरत हैं और उनके हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द बातचीत कर समाधान निकाला जाए, ताकि मरीजों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान न होना पड़े।
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वहीं, एनएचएम कर्मचारियों के धरने को समर्थन देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक अध्यक्ष दीदार सिंह और सूरज प्रकाश भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार को एनएचएम कर्मचारियों की जायज मांगों को जल्द पूरा करना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में एनएचएम कर्मचारी अपने परिवारों का पालन-पोषण करने के लिए कठिन परिस्थितियों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों पर सरकार की ओर से उचित निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और उनकी मांगें पूरी होने तक उनका समर्थन जारी रखेंगे।
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दीदार सिंह ने कहा कि पौनी ब्लॉक के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में बड़ी संख्या में एनएचएम कर्मचारी कार्यरत हैं और उनके हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द बातचीत कर समाधान निकाला जाए, ताकि मरीजों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान न होना पड़े।