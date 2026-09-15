Udhampur News: विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा के महत्व पर रखे विचार

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हायर सेकेंडरी स्कूल नदसेनी, मिडिल स्कूल मालीपेट सहित जिले के कई अन्य विद्यालयों में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा के इतिहास, महत्व और इसकी समृद्ध साहित्यिक विरासत पर भाषण दिए। उन्होंने हिंदी को देश की एकता, संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने कहा कि हिंदी भाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है और इसके संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम तथा गौरव की भावना प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए।विद्यालयों में आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व से अवगत करवाया गया। शिक्षकों ने भी हिंदी के विकास, संवर्धन और दैनिक जीवन में इसके अधिकाधिक प्रयोग पर जोर दिया। हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों ने विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि और सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया। जिले के विभिन्न स्कूलों में हुए इन आयोजनों से हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने और भाषा के संरक्षण का संदेश दिया गया।