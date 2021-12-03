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शुक्रवार को कई घरों में माता तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, चूड़ियों, कलीरों, सिंदूर और अन्य शृंगार सामग्री से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने माता तुलसी को मेवे, फल, मिठाइयां और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। इसके साथ ही भगवान शालिग्राम की पूजा कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। वहीं, शनिवार को व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने भी पूजा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। शनिवार को विधि-विधान से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाया जाएगा। तुलसी विवाह के अवसर पर एक खास परंपरा भी निभाई जाती है। मान्यता के अनुसार, जो श्रद्धालु पूरे साल माता तुलसी के सामने प्रतिदिन दीपक नहीं जला पाते, वे तुलसी विवाह के दिन 365 दीपक जलाकर विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। 365 दीपक साल के 365 दिनों का प्रतीक माने जाते हैं। श्रद्धालु एक साथ दीपक प्रज्वलित कर माता तुलसी के समक्ष पूरे वर्ष दीप जलाने की आस्था व्यक्त करते हैं।कन्यादान के समान मिलता है पुण्यहिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष धार्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन पूजा-अर्चना करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के साथ ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी शुभ मानी जाती है।