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बाजार में मूंगफली की स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर खेती नहीं होती है। कृषि विभाग के अनुसार मजालता क्षेत्र में शोक के तौर पर एक-दो किसान लगाते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को विभाग की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जाती है। बाजार में इसकी आपूर्ति मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों पर निर्भर रहती है। सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही दुकानों पर मूंगफली पहुंचनी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ इसकी मांग बढ़ने लगती है। खासकर शाम के समय लोग भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं। मूंगफली केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि पोषण के लिहाज से भी अच्छी मानी जाती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, स्वस्थ वसा, विटामिन ई और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ मांसपेशियों के रखरखाव और पाचन में भी मदद करती है। यही वजह है कि सर्दियों में लोग इसे अपनी रोजमर्रा की खानपान की आदतों में शामिल करते हैं।कोटसर्दियों में मूंगफली की मांग काफी बढ़ जाती है। कई लोग घर के लिए कच्ची मूंगफली खरीदकर ले जाते हैं और उसे भूनकर या उबालकर खाते हैं। बच्चे भी इसे काफी पसंद करते हैं। ठंड के मौसम में परिवारों में मूंगफली की खपत बढ़ जाती है।- सोहन लाल, दुकानदारइससे पहले कचालू की रेहड़ी लगाता था अभी के सीजन में मूंगफली लगाई है। फिलहाल मूंगफली के दाम पिछले साल के मुकाबले अधिक हैं। अभी इसकी कीमत करीब 250 रुपये प्रति किलो चल रही है। सर्दी बढ़ने के साथ मांग में और तेजी आएगी।-बिंदु, रेहड़ी संचालक