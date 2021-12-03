Udhampur News: व्यापारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं देने पर चर्चा

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बैठक के दौरान बैंक अधिकारियों ने व्यापारियों को विभिन्न ऋण योजनाओं और वित्तीय सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि व्यापारी इन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं और अपने कारोबार के विस्तार के लिए बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग किस तरह कर सकते हैं। बैंक अधिकारियों ने व्यापारियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया।वहीं, व्यापार मंडल की टीम ने बैंकिंग से जुड़ी समस्याओं को उठाते हुए बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में जम्मू-कश्मीर बैंक के महाप्रबंधक अशोक गुप्ता, उप-महाप्रबंधक अर्जुन सिंह राठौर, क्लस्टर हेड रितेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र बरमानी और विभिन्न व्यापारिक संगठनों के अध्यक्षों ने बैंक प्रबंधन को व्यापारियों की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बैंक और व्यापारिक समुदाय के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर व्यापारियों को सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना था।