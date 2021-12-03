Udhampur News: सड़क से नीचे उतरी कार, तीन लोग घायल
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:02 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:02 AM IST
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उधमपुर। पंचैरी तहसील से करीब 50 किलोमीटर दूर लटयार गांव में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सड़क पर बने गहरे गड्ढे से बचने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। हादसे के समय कार में तीन लोग सवार थे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कार सवार लोगों को मामूली चोटें पहुंची हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव की सड़कों की खराब हालत को लेकर पीएमजीएसवाई विभाग को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों के अनुसार सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है और हादसे का खतरा बना रहता है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव की सड़कों की खराब हालत को लेकर पीएमजीएसवाई विभाग को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों के अनुसार सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है और हादसे का खतरा बना रहता है।
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