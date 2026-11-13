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Udhampur News: बंदरों और जंगली जानवरों के आतंक से किसान परेशान, खेती छोड़ने के लिए मजबूर

Fri, 13 Nov 2026 01:56 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:56 AM IST
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jammu kashmir news
पौनी। ब्लॉक पौनी में बंदरों की बढ़ती तादाद और जंगली जानवरों के कारण किसान परेशान हैं। बंदरों द्वारा खेतों में खड़ी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं खैरा लेड, बिलिया और कोठियां क्षेत्र में नीलगाय व बारहसिंगा रात के समय किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के सामने खेती करना मुश्किल होता जा रहा है और कई किसान खेती-बाड़ी छोड़ने को मजबूर हैं।
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किसानों का कहना है कि बड़ी मेहनत और खर्च से खेतों में फसलें लगाई जाती हैं, लेकिन बंदर और जंगली जानवर कुछ ही समय में पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। इससे किसानों को बीज और खाद पर खर्च की गई राशि तक वापस नहीं मिल पा रही है। ब्लॉक के लगभग हर क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है।
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गौरतलब है कि दो-तीन दिन पहले कुछ क्षेत्रों के ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर तहसीलदार साहिल रंधावा को ज्ञापन सौंपा था। समाजसेवी सुखविंदर सिंह ने बताया कि किसानों की समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को विभिन्न गांवों के किसान मुख्य बाजार पौनी में एकत्रित होंगे। इस दौरान सरकार से बंदरों के आतंक का स्थायी समाधान करने और किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।
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