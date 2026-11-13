Udhampur News: बदहाली का शिकार रामनगर-गुंधिया मार्ग, गड्ढों में तब्दील हुई सड़क

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यह मार्ग बसंतगढ़ क्षेत्र को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों में से एक है। रामनगर-गुंधिया मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन और यात्री आवाजाही करते हैं। सड़क की खस्ताहाल स्थिति के कारण वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का डर सताने लगा है। गड्ढों के कारण वाहन चालकों को काफी सावधानी से वाहन चलाना पड़ता है। कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है। इससे यात्रियों का समय भी बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से मार्ग की जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है। मेटाडोर यूनियन के प्रधान उत्तम सिंह ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मार्ग की हालत लंबे समय से खराब है। विभाग इसकी मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है।यह मार्ग क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रोजाना सैकड़ों लोग इसी रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। सड़क की बदहाली से वाहन चालकों के साथ-साथ आम यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खराब सड़क के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। वाहन चालकों को हर पल सावधानी बरतनी पड़ती है। उत्तम सिंह ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मांग की है। उन्होंने लोगों की समस्या को गंभीरता से लेने को कहा। रामनगर-गुंधिया मार्ग की जल्द मरम्मत करवाई जाए। इससे वाहन चालकों और यात्रियों को राहत मिल सकेगी। संभावित दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा।