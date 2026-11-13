Udhampur News: मां वैष्णो देवी के श्रद्धालओं की संख्या में बढ़ोतरी, आंकड़ा पहुंचा 25 से 32 हजार

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आंकड़ों के अनुसार बीते 11 नवंबर बुधवार को करीब 31 हजार श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई। वहीं, 12 नवंबर वीरवार को शाम पांच बजे तक लगभग 21 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे और देश भर के विभिन्न राज्यों से मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था।यात्रा में बढ़ोतरी के बावजूद फिलहाल श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वीरवार को मौसम ने भी करवट बदली। दिनभर आसमान में हल्के बादल छाए रहे और बीच-बीच में सूर्यदेव के दर्शन होते रहे। वहीं, लगातार चल रही ठंडी हवाओं के कारण मौसम में ठंडक महसूस की गई। मौसम में बदलाव के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। श्रद्धालु परिवार और मित्रों के साथ आधार शिविर कटड़ा पहुंचकर पंजीकरण करवाने के बाद जयकारे लगाते हुए मां के भवन की ओर रवाना होते रहे। दूसरी ओर, यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और मौसम में बदलाव को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तथा प्रशासन की ओर से यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए आपदा प्रबंधन दल, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस तथा सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं। सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगातार यात्रा मार्ग की निगरानी की जा रही है।वहीं, कश्मीर घाटी और किश्तवाड़ जिले में हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग से लेकर कटड़ा तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालु बिना किसी भय के अपनी यात्रा पूरी कर सकें।