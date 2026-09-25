Udhampur News: यात्री वाहनों में जगह न मिलने पर छात्रों ने लगाया जाम

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विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें स्कूल जाने के लिए वाहन चालक अक्सर बैठाने से मना कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें घंटों सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार करना पड़ता है। वाहन मिलने पर भी कई बार सीट उपलब्ध नहीं होती और उन्हें खड़े होकर सफर करना पड़ता है। विद्यार्थियों के अनुसार स्कूल पहुंचने में देरी होने पर उन्हें शिक्षकों की डांट भी सुननी पड़ती है।प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विद्यार्थियों से बातचीत कर उन्हें समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद विद्यार्थियों ने सड़क खोल दी और यातायात बहाल हो गया।पूर्व सरपंच कैलाश शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों को प्रतिदिन गोल-चाट के हिसाब से बदला गया है, जिसके चलते वाहन चालक विद्यार्थियों को बैठाने से परहेज करते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस के आश्वासन पर विद्यार्थियों ने सड़क खोल दी है। यदि विद्यार्थियों के लिए स्कूल बस अथवा अन्य वाहनों की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में विद्यार्थी दोबारा सड़क बंद कर प्रदर्शन करने को मजबूर हो सकते हैं।