Udhampur News: एसएसपी रामबन ने महिला सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन

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इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सिलाई का व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को निखारना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, ताकि वे स्वरोजगार के विभिन्न विकल्प तलाश सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।उद्घाटन समारोह के दौरान एसएसपी ने पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसबीआई आरसेटी रामबन के निदेशक एस. हरविंदर सिंह और थाना प्रभारी (एसएचओ) रामबन विक्रम परिहार भी मौजूद रहे।इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सिलाई का व्यवस्थित एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे बाजार की मांग के अनुरूप कौशल हासिल कर सकें और अपना स्वरोजगार शुरू करने का आत्मविश्वास विकसित कर सकें। इस तरह की कौशल विकास पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए एसबीआई आरसेटी के निदेशक ने कहा कि संस्थान जिले के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संस्थान व्यावहारिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और स्वरोजगार के लिए आवश्यक सहयोग के माध्यम से इच्छुक उम्मीदवारों को कुशल उद्यमियों के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन एसबीआई आरसेटी रामबन के संकाय सदस्य राकेश सिंह ने किया। इस दौरान संस्थान के कर्मचारियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया।