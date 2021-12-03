Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: भद्रवाह की यशस्वी चाढ़क ने कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में जीता रजत और कांस्य पदक

Sun, 15 Nov 2026 12:09 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
विज्ञापन



भद्रवाह।
डोडा जिले के भद्रवाह की होनहार कराटे खिलाड़ी यशस्वी सिंह चाढ़क ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए दो पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 4 से 8 नवंबर तक आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में यशस्वी ने एक रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किया।

भद्रवाह के मठोला गांव निवासी 15 वर्षीय यशस्वी ने 15 वर्ष आयु वर्ग की माइनस 54 किलोग्राम भार श्रेणी में हिस्सा लिया। उन्होंने क्लब श्रेणी में रजत पदक हासिल किया, जबकि एलीट श्रेणी में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा और मेहनत का लोहा मनवाया। यशस्वी की यह उपलब्धि उनके लगातार बेहतर होते खेल प्रदर्शन का प्रमाण है। इससे पहले भी वह बांग्लादेश में आयोजित दक्षिण एशियाई कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने पोलैंड में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
विज्ञापन


यशस्वी के खाते में अब तक कुल 56 पदक दर्ज हो चुके हैं। इनमें 36 स्वर्ण, 10 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार उपलब्धियां हासिल कर उन्होंने चिनाब घाटी की उभरती हुई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उनकी सफलता से न केवल मथोला गांव और भद्रवाह बल्कि पूरे डोडा जिले और जम्मू-कश्मीर का गौरव बढ़ा है। यशस्वी की उपलब्धियां क्षेत्र के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed