Udhampur News: विधायक सज्जाद शाहीन ने 1.96 करोड़ रुपये की लाम्बर सड़क परियोजना की आधारशिला रखी

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यह परियोजना लाम्बर और आसपास के गांवों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधा संपर्क न होने के कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद यात्रा की दूरी कम होने, आवागमन सुगम होने तथा लोगों और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही में सुविधा मिलने की उम्मीद है।इस अवसर पर संबोधित करते हुए सज्जाद शाहीन ने कहा कि सड़क संपर्क में सुधार उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। विशेषकर बनिहाल-गूल के दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी लंबे समय से लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती रही है।उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान विधानसभा क्षेत्र में लगभग चार दर्जन सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से कई परियोजनाओं पर काम जारी है, जबकि अन्य के निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करना और पूरे क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।शाहीन ने पदगामपोरा को ख्वारा खारी से जोड़ने वाली बगदामपोरा पुल परियोजना का भी जिक्र किया। इस परियोजना के लिए 291.49 लाख रुपये की अनुमानित लागत से निविदाएं जारी की गई हैं। पुल के निर्माण से ख्वारा, लबलुथा, डंगाम, गलसीर, अरपिंचला और आसपास के गांवों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। संवाद